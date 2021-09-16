ЕС призвали готовиться к наплыву мигрантов из Афганистана

Европейский парламент призвал Евросоюз готовиться к возможному новому миграционному кризису в связи с ситуацией в Афганистане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в резолюции, принятой по итогам пленарной сессии в Страсбурге.

"Большинство мигрантов направятся за защитой в соседние страны. ЕС должен планировать оказание дополнительной помощи соседям Афганистана, принимающим беженцев, предпочтительно через соответсвующие агентства ООН, а также через работающие на земле гуманитарные организации", - говорится в документе.

При этом в документе подчеркивается, что помощь соседним государствам не должна стать альтернативой политике представления убежища на территории самого Евросоюза. "Призываем Еврокомиссию и государства ЕС к совместным усилиям для проведения гуманной политики в сфере предоставления убежища", - говорится в документе.

Депутаты призвали, прежде всего, обеспечить безопасность тех афганцев, которые могут быть подвержены опасности в связи с приходом к власти талибов.