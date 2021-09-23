Более 30% граждан Израиля получили "бустерную" прививку

По данным минздрава Израиля на 23 сентября, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6077087 человек (65% населения страны, 89% взрослого населения), вторую дозу - 5599982 человек (59% населения страны, 81% взрослого населения). 3128158 человек привиты третьей дозой (34% населения страны, 46% взрослого населения), передает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il.

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 83% граждан, вакцинированы двумя дозами 80%, тремя дозами - 66%, в категории 80-89 - 90%/87%/76%, 70-79 - 90%/88%/79%, 60-69 - 91%/88%/71%, 50-59 - 89%/84%/58%, 40-49 - 88%/82%/48%, 30-39 - 85%/79%/36%, 20-29 - 81%/73%/29%, 16-19 - 83%/72%/19%, 12-15 - 52%/39%.

1 августа в Израиле начался третий этап массовой вакцинации против коронавируса. С 29 августа решено ревакцинировать всех граждан старше 12 лет, которые получили вторую прививку против коронавируса более пяти месяцев назад.

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

"Бустерная" прививка утверждена для граждан, получивших первые две дозы вакцины, которые не были заражены коронавирусом. Гражданам, перенесшим коронавирус, следует уточнить в больничной кассе, могут ли они получить прививку (ответ зависит от того, когда была перенесена болезнь, получал ли ранее этот человек одну или две дозы вакцины, и от других факторов).