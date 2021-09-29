Эрдоган оценил встречу с Путиным в Сочи
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал плодотворной встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
"Проведя плодотворную встречу с коллегой Путиным, мы покинули Сочи", - написал Эрдоган в соцсетях.
Глава турецкого государства также добавил к публикации фотографию со встречи с Путиным.
Президент России также высоко оценил итоги переговоров с турецким коллегой.
"Спасибо вам за визит. Очень было полезно и содержательно. Будем в контакте", - сказал российский лидер, провожая гостя.
Лидеры двух стран обсуждали как двусторонние отношения, так и региональные проблемы - ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Южном Кавказе.
Встреча продолжалась 2 часа 45 минут в закрытом для прессы режиме.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре