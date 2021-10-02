Грузинский депутат о влиянии ареста Саакашвили на отношения Киева и Тбилиси

Недавний арест экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не повлияет на братские отношения с Украиной, заявил депутат грузинского парламента Каха Кучава, передает Day.Az в субботу со ссылкой на грузинские СМИ.

По его словам, Украина и Грузия всегда поддерживали друг друга в непростые времена.

Саакашвили постоянно нарушал закон, когда вмешивался во внутренние дела Грузии, будучи гражданином Украины, сказал депутат.

Немногие были проинформированы о спецоперации по аресту Саакашвили, и именно поэтому депутаты вчера делали разные заявления о присутствии Саакашвили в Грузии, считает Кучава.

Ранее сообщалось, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который в настоящее время возглавляет Исполнительный комитет Украинского национального совета реформ, был арестован в Тбилиси первого октября.