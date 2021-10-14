Американец стал одновременно жертвой ДТП и ограбления

Самая странная спасательная операция прошла на юге США.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, во время дрифта одна из машин сбила зрителя и он потерял сознание.

Выручать бедолагу поспешил представитель БЛМ. Хотел помочь и сделать искусственное дыхание, но, как пишут в комментариях к ролику, забыл про американские ценности - вместо этого ограбил пострадавшего, да еще и наградил толерантным подзатыльником.