https://news.day.az/world/1392306.html В Иране за минувшие сутки от коронавируса скончались около 200 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавируса скончались около 200 человек
За прошедшие сутки в Иране от коронавируса скончались 197 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.
Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в этой стране достигло 123 695.
За последние сутки коронавирусом в Иране заразились 11 857 человек, общее число инфицированных составило 5 765 904. Состояние 4 924 человек оценивается как тяжелое.
На сегодня в Иране от коронавируса выздоровел 5 294 981 человек.
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