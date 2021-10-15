В Иране за минувшие сутки от коронавируса скончались около 200 человек

За прошедшие сутки в Иране от коронавируса скончались 197 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в этой стране достигло 123 695.

За последние сутки коронавирусом в Иране заразились 11 857 человек, общее число инфицированных составило 5 765 904. Состояние 4 924 человек оценивается как тяжелое.

На сегодня в Иране от коронавируса выздоровел 5 294 981 человек.