Назван первый вероятный переносчик нового штамма COVID-19 в России

Житель Твери, вероятно, может оказаться первым в России переносчиком нового варианта коронавирусной инфекции из Британии. Об этом сообщил ученый-генетик из Солт-Лейк-Сити, США, Дмитрий Прусс в своем Facebook-аккаунте со ссылкой на сведения базы GISAID, загруженные лабораторией Роспотребндзора, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно опубликованным данным, в России предполагаемым носителем коронавируса AY.4.2 называют 69-летнего мужчину, проживающего в Твери. Среди симптомов у него выявлены кашель и повышение температуры. Отмечается, что образец вируса у инфицированного взяли 23 сентября. Однако точно прочесть и установить штамм пока не удалось. "Четверть генома вообще не удалось прочесть, и самых характерных мутаций AY.4.2 тоже не видно", - отметил Прусс, добавив, что поэтому данный случай ставится под вопрос.

По словам ученого-генетика, со штаммом AY.4.2 есть свои трудности. "Этот подтип не всегда выявляется обычным набором реагентов. Если образец свежий, нагрузка вирусная высокая, он виден хорошо. А когда вируса мало, по техническим причинам его можно и не заметить", - пояснил Прусс, подчеркнув, что в связи с этим истинный масштаб распространения новой вариации вируса точно не известен.