В Китае заявили об обеспокоенности риском гуманитарного кризиса в Афганистане

Правительство Китая обеспокоено риском возникновения гуманитарного кризиса в Афганистане и намерено продолжить оказание помощи местным властям. Об этом во вторник в столице Катара на переговорах с главой МИД Афганистана во временном правительстве движения "Талибан" Амиром Ханом Моттаки заявил министр иностранных дел КНР Ван И, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Китай внимательно относится к испытываемым Афганистаном трудностям, особенно к вероятности возникновения гуманитарного кризиса, и намерен продолжить оказание посильной помощи и прийти на выручку", - приводятся его слова в сообщении на сайте МИД КНР.

Ван И отметил, что первая партия гуманитарной помощи из Китая уже прибыла в Кабул. Позже КНР продолжит оказание помощи через Международный комитет Красного Креста, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и другие организации, а также организует такие акции на уровне провинций Китая.

Ранее власти Китая заявляли о выделении Афганистану помощи в размере 200 млн юаней (около $31 млн) продовольствием и медикаментами, а также 3 млн доз вакцин от COVID-19.