Байден представил новый план борьбы с коронавирусом, не предусматривающий локдаун

Президент США Джо Байден в четверг представил план дальнейших мер по борьбе с распространением нового коронавируса в стране на зимний период, который не будет предусматривать введение новых жестких санитарных ограничений в стране, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня я пришел объявить о нашем плане действий для борьбы с COVID-19 этой зимой. <...> И он не предусматривает "шатдауны" (прекращение работы предприятий - прим. ТАСС) или локдауны (введение жестких санитарных ограничений - прим. ТАСС)", - сказал он, выступая в штаб-квартире Национальных институтов здравоохранения США в пригороде Вашингтона.

По словам президента, вместо этого план предусматривает пять пунктов, акцент в которых будет сделан на широкомасштабной вакцинации и ревакцинации населения, а также расширении возможностей тестирования на коронавирус.

"Есть пять ключевых действий, которые я хотел бы, чтобы мы предприняли этой зимой", - сказал он. По его словам, первый пункт - это "расширение масштабов кампании по ревакцинации по всей стране", второй - расширение сетей семейных клиник, где можно пройти вакцинацию, третий - упрощение доступа населения к тестированию на дому, четвертый - усиление медицинского персонала, а пятый - "активизация усилий по вакцинации остального мира и укрепление правил международных поездок для людей, приезжающих в Соединенные Штаты".

При этом, по его словам, жителям США следует быть готовыми к тому, что количество заболеваний в зимний период все равно вырастет. "Эксперты говорят, что количество случаев заражения коронавирусом будет продолжать расти в следующие недели зимы. Так что мы должны быть готовы", - подчеркнул американский лидер.