Во Франции взорвалось здание

Во французской коммуне Санари-сюр-Мер взорвалось трехэтажное здание. Об этом сообщает BFM TV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации прибывших на место пожарных, под завалами оказались пять человек. Сотрудники спасательных служб заявили, что взрыв мог произойти из-за утечки газа. Для ликвидации последствий взрыва, мобилизовано 70 пожарных и две пожарные машины.