https://news.day.az/world/1421180.html В Испании произошел взрыв в баре, есть погибшие
В Испании произошел взрыв в баре, есть погибшие
По меньшей мере два человека погибли в испанском автономном сообществе Мадрид в результате взрыва в баре.
Об этом сообщило во вторник агентство EFE, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его информации, инцидент произошел в населенном пункте Парла. Предполагается, что взрыв, причины которого не уточняются, прогремел на кухне бара, который был закрыт для посетителей.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре