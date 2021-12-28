В Испании произошел взрыв в баре, есть погибшие

По меньшей мере два человека погибли в испанском автономном сообществе Мадрид в результате взрыва в баре.

Об этом сообщило во вторник агентство EFE, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, инцидент произошел в населенном пункте Парла. Предполагается, что взрыв, причины которого не уточняются, прогремел на кухне бара, который был закрыт для посетителей.