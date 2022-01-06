На премьер-министра Гаити совершили покушение в День независимости, сообщается в Twitter.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, согласно этой информации, бандиты открыли огонь по Ариэлю Генри, когда он выходил на мессу в соборе Гонаива в честь праздника. В соцсетях опубликовано видео, на котором слышны звуки выстрелов, видно бегущую толпу. Несколько человек упали.

Более подробной информации о произошедшем пока нет.

Напомним, несколько месяцев назад в Гаити произошел другой инцидент - президент страны Жовенель Моиз был смертельно ранен при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. После преступления задержали свыше 40 человек, в том числе 18 граждан Колумбии, пятерых граждан США и пятерых полицейских.