Казахстан представил в СБ ООН информацию о ситуации в стране

Постоянное представительство Казахстана при ООН предоставило Совету Безопасности всемирной организации информацию о ситуации в республике и предпринимаемых мерах по стабилизации обстановки.

Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

"Председатель Совета Безопасности ООН (постпред Норвегии) распространил членам Совета информационную ноту постоянного представительства Казахстана при ООН о текущей ситуации в стране и предпринимаемых властями мерах по стабилизации обстановки", - сказал собеседник агентства.

В тексте ноты говорится, что "никакие протесты и митинги не могут оправдать нападения и убийства сотрудников правопорядка".

Как отмечается в документе миссии Казахстана, "атаки на правительственные здания, аэропорты, важную инфраструктуру и оружейные магазины свидетельствуют о спланированном характере действий заговорщиков".