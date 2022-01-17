Названа общая сумма ущерба от митингов в Алматы

Общая сумма ущерба по всем видам имущества в Алматы составила около 112 миллиардов тенге. Среди объектов МСБ города больше всего пострадали непродовольственные магазины. Об этом сообщил заместитель акима Ильяс Усеров, передает Day.Az со ссылкой на МИА "Казинформ".

Как известно, по поручению акима Алматы созданы и действуют городская и районные комиссии по оценке ущерба. В работе комиссий задействованы практически все службы и организации, в том числе "Атамекен", представители Палаты независимых оценщиков и аудиторов.

По предварительным данным (по состоянию на 14 января), общая сумма ущерба по всем видам имущества составляет более 112 млрд тенге (112,6 млрд), в том числе: по субъектам бизнеса 67 млрд (МСБ - 42 млрд, крупный бизнес - 25 млрд).

Как отметил замакима Алматы, среди МСБ больше всего пострадали непродовольственные магазины - 20,9 млрд, продовольственные магазины - 5,7 млрд, оружейные магазины - 6,4 млрд, ломбарды - 2,9 млрд, объекты общепита - 1,8 млрд и другие.

По финансовым организациям (отделения банков, банкоматы) предварительный ущерб составил 701,7 млн. Агентство по регулированию и развитию финрынка совместно с банками второго уровня еще продолжает сбор данных по пострадавшим объектам. Итоги будут известны в ближайшие дни.

По крупному бизнесу ущерб составил около 25 млрд. Кроме того, пострадали АЗС на 306 млн, другие объекты - 3,1 млрд.

"По 20 административным зданиям, 10 постам департамента полиции, 17 экопостам и зданию аэропорта ущерб составляет более 22,6 млрд тенге", - отметил заместитель акима Алматы.

В частности, здание акимата - на 20 млрд; здание управления спецучетов Генпрокуратуры - на 2 млрд; здания и посты департамента полиции и районных управлений - на 205 млн; 17 экопостов - на 162,7 млн; медицинские объекты - 2,1 млн и другие.

Замакима также заявил, что ущерб, нанесенный транспортным средствам госорганов и частных лиц, составил порядка двух млрд тенге. Компенсация пострадавшим сотрудникам - 600 млн тенге