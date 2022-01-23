Лига арабских государств объявила хуситов террористической организацией

Достигнут консенсус по вопросу законопроекта, внесенного на рассмотрение Лиги арабских государств (ЛАГ) и предусматривающего объявление проиранского движения "Ансаруллах" (хуситы) в Йемене террористической организацией.

Как передает Day.Az, об этом в Twitter сообщил дипломатический советник главы ОАЭ Анвар Гаргаш.

По его словам, ни у одной арабской страны не возникло возражений по проекту резолюции. "Это отражает успех дипломатии ОАЭ", - подчеркнул он.

Лига арабских государств в воскресенье провела внеочередное заседание на уровне постоянных представителей стран для обсуждения атаки хуситов на столицу ОАЭ город Абу-Даби.

На встрече представители Саудовской Аравии, Иордании и Египта выступили с заявлениями в поддержку ОАЭ.

Заседание было организовано по призыву ОАЭ с целью осуждения атаки хуситов.

Повстанцы из поддерживаемого Ираном движения "Ансаруллах" (хуситы) совершили в понедельник, 17 января, атаку на столицу ОАЭ, город Абу-Даби, с применением заминированных дронов, погибли три человека.