https://news.day.az/world/1430781.html Маск потерял почти $25 млрд за день
Маск потерял почти $25 млрд за день
Состояние американского бизнесмена Илона Маска сократилось на $24,5 млрд за день из-за падения акций его компании Tesla более чем на 11%, свидетельствуют данные Forbes Real-Time, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
На данный момент его состояние составляет $218,3 млрд и он остается богатейшим человеком мира.
Акции Tesla упали после заявления Маска, что в этом году из-за дефицита чипов Tesla не представит новых моделей автомобилей.
По данным СМИ, Tesla сможет выпустить с конвейера первые электрические пикапы Cybertruck не раньше конца первого квартала 2023 года.
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