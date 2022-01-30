Кровавое нападение на деревню в Нигерии

По меньшей мере 10 человек погибли в результате вооруженного нападения на деревню в нигерийском штате Кадуна.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает местная газета Punch со ссылкой на источники.

"Вооруженные люди в первые часы воскресенья вторглись в округ Атак-Маваи деревни Заман-Дабо в вождестве Атьяп района местного самоуправления Занго-Катаф, штат Кадуна, и убили не менее 10 человек", - говорится в сообщении газеты.

Источники добавили, что нападавшие подожгли дома жертв. Также в ходе нападения несколько человек пострадали.