https://news.day.az/world/1431251.html Кровавое нападение на деревню в Нигерии - много убитых
Кровавое нападение на деревню в Нигерии - много убитых
По меньшей мере 10 человек погибли в результате вооруженного нападения на деревню в нигерийском штате Кадуна.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает местная газета Punch со ссылкой на источники.
"Вооруженные люди в первые часы воскресенья вторглись в округ Атак-Маваи деревни Заман-Дабо в вождестве Атьяп района местного самоуправления Занго-Катаф, штат Кадуна, и убили не менее 10 человек", - говорится в сообщении газеты.
Источники добавили, что нападавшие подожгли дома жертв. Также в ходе нападения несколько человек пострадали.
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