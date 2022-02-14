Мощный взрыв на фабрике взрывчатых веществ в Польше

Мощный взрыв прогремел на фабрике взрывчатых веществ NitroErg в Польше, сообщает Day.Az со ссылкой на радио RMF FM.

"Произошел взрыв на фабрике по производству взрывчатых веществ NitroErg в Крупском Млыне в Силезском воеводстве. Взрыв уничтожил одно из зданий на территории завода", - передает радио.

Взрыв был слышен в радиусе нескольких километров от эпицентра. Он произошел примерно в 17 часов и уничтожил одно здание завода. По словам очевидцев, стекла затряслись в 20 километрах от фабрики.

О погибших и пострадавших на данный момент не сообщается. Без вести пропали двое человек, которые находились на месте ЧП.

На данный момент на фабрике находятся несколько десятков пожарных. К месту взрыва направили вертолеты санитарной авиации.

Отмечается, что в январе прошлого года похожий случай произошел на фабрике компании "NitroErg" в Беруне. Тогда из-за взрыва погиб один человек. Еще один житель получил травмы.