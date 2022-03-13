ООН заявила о росте числа «гиблых мест» на планете

Миллионы человек по всему миру пострадали от жизни в районах, экология которых уничтожена из-за сильного загрязнения окружающей среды. Подобные территории, названные "гиблыми местами", находятся по всему миру и постоянно разрастаются. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на доклад представителя ООН по правам человека и окружающей среде Дэвида Бойда, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Автор рассказал, что в самых загрязненных районах планеты проживает наиболее бедное население мира, права которого на жизнь, достойную окружающую среду и здоровье нарушены. "Загрязнение окружающей среды на нашей планете сегодня широко распространено. Оно затрагивает всех, но некоторых людей затрагивает крайне несправедливым образом", - заявил Бойд The Guardian. Зачастую обитатели "гиблых мест" страдают от инсультов, рака, проблем с дыханием и болезней сердца, нарушения интеллекта и проблем с психикой из-за высокого содержания тяжелых металлов и других опасных веществ в тех местах. Серьезные загрязнения окружающей среды стали причиной девяти миллионов преждевременных смертей, что в два раза больше, чем число жертв COVID-19 в первые полтора года пандемии.

Главными виновниками появления "гиблых мест" представитель ООН назвал промышленные предприятия. Среди наиболее загрязненных районов мира он выделил "аллею рака" в Луизиане, где расположено более ста нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, а также город Кабве в Замбии, свалку Пата Рат в Румынии и заморские регионы Франции - Гваделупу и Мартинику. Несмотря на то, что некоторые химикаты запрещены, объем производства веществ удвоился в период с 2000 по 2017 годы и увеличится еще в два раза к 2030 году. Представитель ООН призвал правительства ввести строгое регулирование в отношении компаний, загрязняющих окружающую среду, и прекратить ежегодно вкладывать примерно 1,8 триллиона долларов на поддержку отраслей, наносящих ей ущерб.