Минобороны РФ раскрыло детали инцидента с ракетным крейсером "Москва"

Ракетный крейсер "Москва" затонул при буксировке в пункт назначения в условиях шторма из-за повреждений корпуса, полученных из-за пожара от детонации боезапаса.

Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"При буксировке крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул", - сообщили в военном ведомстве.

Там добавили, что, как и сообщалось ранее, экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.

Ранее в четверг в Минобороны РФ сообщили, что гвардейский ракетный крейсер Черноморского флота "Москва" получил серьезные повреждения в результате детонации боезапаса, произошедшей из-за пожара, экипаж эвакуирован на находящиеся в районе корабли флота. В министерстве сообщили, что причины пожара устанавливаются.

Позже в ведомстве уточнили, что крейсер сохраняет плавучесть, а его основное ракетное вооружение не повреждено. Принимались меры по буксировке крейсера в порт.