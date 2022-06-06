На Филиппинах разбушевался вулкан

Вулкан Булусан выбросил мощный столб раскаленного пара и пепла на Филиппинах, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Вулкан находится в провинции Сорсогон. О жертвах, пострадавших и иных последствиях выброса пока не сообщается.

Известно, что извержению пара и пепла предшествовали землетрясения. Их силу пока не уточнили. Однако известно, что на соседних с вулканом территориях только за последние сутки зафиксировали 77 случаев землетрясений. Также не уточнена высота столба пара и пепла.