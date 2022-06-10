Британский Минздрав утилизирует неиспользованные СИЗ от коронавируса на £4 млрд

Средства индивидуальной защиты (СИЗ), приобретенные Великобританией на начальном этапе пандемии на сумму £4 млрд, будут утилизированы. Об этом говорится в распространенном в пятницу докладе Комитета по бюджетному контролю Палаты общин британского парламента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Министерство здравоохранения и социальных дел потеряло 75% из £12 млрд из средств, потраченных на приобретение СИЗ в первый год пандемии по сильно завышенным ценам, причем на наборы, которые не соответствовали требованиям, в том числе СИЗ на сумму в £4 млрд, которые не были использованы Национальной службой здравоохранения и должны быть утилизированы", - отмечается в документе. Члены парламентского комитета также указали на то, что у властей нет четкой стратегии, как именно проводить утилизацию. Они поставили под сомнение эффективность и экологичность планов Минздрава сжечь СИЗ, чтобы таким способом произвести энергию.

В докладе указывается, что из потраченной суммы в £12 млрд Минздрав списал £8,7 млрд. Около 817 млн СИЗ на общую сумму £673 млн оказались просто бракованными. Среди них были, например, поддельные маски.

"История с приобретением СИЗ - это, возможно, самый стыдный эпизод ответных действий правительства на пандемию, - приводятся в докладе слова главы комитета депутата Мег Хиллиер. - В начале пандемии служба здравоохранения и социальной помощи была оставлена одна лицом к лицу с риском для жизни как для сотрудников, так и членов их семей, из-за отсутствия базовых СИЗ. В отчаянной попытке наверстать упущенное правительство направило огромные объемы средств, соглашаясь на оскорбительно завышенные цены и производя оплаты посредникам в хаотичной спешке, во время которой была утрачена минимальная требуемая осторожность".

Всего в Великобритании умерли 177,98 тыс. заразившихся коронавирусом, что является самым большим показателем в Европе. При этом, если брать все летальные исходы, когда коронавирус указан в свидетельстве о смерти, то это число приближается к 196 тыс. Число выявленных случаев инфицирования превысило 22,2 млн.

Все ограничения, введенные в стране из-за пандемии, были окончательно отменены в апреле.