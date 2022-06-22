Число жертв землетрясения в Афганистане достигло 1,1 тыс. человек
В Афганистане число погибших при землетрясении, которое произошло минувшей ночью, достигло 1,1 тыс., пострадали свыше 1650 человек.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Tolo News.
"При землетрясении в провинциях Пактика и Хост более 1650 человек пострадали, 1100 погибли", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что число жертв может вырасти.
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло минувшей ночью в афганских провинциях Пактика, Хост, Лагман, Газни, Логар и Кабул.
Ранее сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество помочь Афганистану справиться с последствиями землетрясения. По словам Гутерриша, сотрудники ООН на месте оценивают ситуацию и предоставляют срочную помощь. Он выразил глубокие соболезнования семьям погибших.
"Мы рассчитываем на международное сообщество, чтобы помочь сотням семей, пострадавших от этого стихийного бедствия. Пришло время проявить солидарность", - сказал он.
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