Число жертв землетрясения в Афганистане достигло 1,1 тыс. человек

В Афганистане число погибших при землетрясении, которое произошло минувшей ночью, достигло 1,1 тыс., пострадали свыше 1650 человек.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Tolo News.

"При землетрясении в провинциях Пактика и Хост более 1650 человек пострадали, 1100 погибли", - говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что число жертв может вырасти.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло минувшей ночью в афганских провинциях Пактика, Хост, Лагман, Газни, Логар и Кабул.

Ранее сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество помочь Афганистану справиться с последствиями землетрясения. По словам Гутерриша, сотрудники ООН на месте оценивают ситуацию и предоставляют срочную помощь. Он выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

"Мы рассчитываем на международное сообщество, чтобы помочь сотням семей, пострадавших от этого стихийного бедствия. Пришло время проявить солидарность", - сказал он.