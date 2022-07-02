В США мать-веган уморила новорожденного сына голодом, кормя овощами и фруктами

В США признали виновной 38-летнюю местную жительницу в истязании своего малолетнего сына, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Женщина на протяжении полутора лет кормила новорожденного грудным молоком и овощами - в результате истощения мальчик скончался. На суде она заявила, что придерживается веганского образа жизни и хотела с младенчества приучить к нему и ребенка.

Американку обвинили в убийстве первой степени и жестоком обращении с детьми.