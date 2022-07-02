https://news.day.az/world/1475322.html В США мать-веган уморила новорожденного сына голодом, кормя овощами и фруктами
В США мать-веган уморила новорожденного сына голодом, кормя овощами и фруктами
В США признали виновной 38-летнюю местную жительницу в истязании своего малолетнего сына, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Женщина на протяжении полутора лет кормила новорожденного грудным молоком и овощами - в результате истощения мальчик скончался. На суде она заявила, что придерживается веганского образа жизни и хотела с младенчества приучить к нему и ребенка.
Американку обвинили в убийстве первой степени и жестоком обращении с детьми.
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