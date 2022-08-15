На Алтае УАЗ с людьми съехал с горы и перевернулся

Фургон УАЗ съехал с горы и перевернулся на Алтае. Как передает Day.Az , об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

"В Усть-Коксинском районе, в окрестностях села Баштала, 25-летний местный житель, не имеющий права управления транспортными средствами, управляя автомобилем УАЗ 2206, при подъеме на перевал, не справился с управлением транспортного средства, и допустил его опрокидывание", - говорится в сообщении.

Судя по видео, на передние колеса фургона были надеты цепи для того, чтобы машине было легче заехать в гору. В ДТП пострадал водитель, которого отправили в местную больницу. У него диагностированы травмы различной степени тяжести. Кроме того, пострадал пассажир, выскочивший из машины, когда она поехала вниз.