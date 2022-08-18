Турция приступила к разведке газа на месторождении в Средиземном море

Турецкое буровое судно Abdulhamid Han приступило к разведочным работам на месторождении "Йорюклер-1" в Средиземном море.

Об этом в Twitter сообщил глава Минэнерго Турции Фатих Донмез, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Новое турецкое буровое судно 9 августа вышло в море из средиземноморского порта Мерсин. Оно будет вести разработку газа в 55 км от побережья Антальи. 238-метровый Abdulhamid Han стал четвертым турецким буровым судном. Оно способно проводить зондажные работы на глубину свыше 12 км, оснащено самым современным оборудованием. Экипаж судна насчитывает порядка 200 человек.