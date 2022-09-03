https://news.day.az/world/1492537.html В США мужчина угнал самолет и угрожает врезаться в здание - ВИДЕО
В США мужчина угнал самолет и угрожает врезаться в здание - ВИДЕО
В США мужчина угнал небольшой частный самолет и грозит врезаться в магазин Walmart в Тьюпело (штат Миссисипи).
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила местная полиция.
"Пилот установил контакт со службой экстренной помощи и угрожает намеренно врезаться в Walmart", - говорится в сообщении.
Посетители магазина эвакуированы. Пилот летает в небе над городом. Другие подробности не приводятся.
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