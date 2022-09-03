В США мужчина угнал самолет и угрожает врезаться в здание

В США мужчина угнал небольшой частный самолет и грозит врезаться в магазин Walmart в Тьюпело (штат Миссисипи).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила местная полиция.

"Пилот установил контакт со службой экстренной помощи и угрожает намеренно врезаться в Walmart", - говорится в сообщении.

Посетители магазина эвакуированы. Пилот летает в небе над городом. Другие подробности не приводятся.