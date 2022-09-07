https://news.day.az/world/1493630.html При пожаре в караоке-баре во Вьетнаме погибли 33 человека
При пожаре в караоке-баре во Вьетнаме погибли 33 человека
По меньшей мере 33 человека погибли в результате пожара в караоке-баре, произошедшего во вторник вечером во вьетнамской провинции Биньзыонг на юге страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Tuổi Trẻ.
По данным издания, один человек, выпрыгнувший из окон здания во время возгорания, умер в больнице от полученных травм, еще 32 были обнаружены мертвыми на месте. За ночь врачи местной больницы приняли в общей сложности 40 пострадавших в результате пожара. К утру среды на лечении оставалось около 10 человек, остальные пострадавшие с легкими травмами были выписаны.
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