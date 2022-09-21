https://news.day.az/world/1497252.html В Турции разбился вертолет, есть погибшие
В Турции разбился вертолет, есть погибшие
В Турции потерпел крушение пожарный вертолет.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, в Мармарисе разбился пожарный вертолет, направлявшийся из Кастамону для поддержки пожарных работ.
Согласно информации, в результате крушения один человек погиб, четверо получили травмы.
Отметим, что сегодня в Мармарисе начался пожар в лесном массиве.
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