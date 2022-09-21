В Турции потерпел крушение пожарный вертолет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, в Мармарисе разбился пожарный вертолет, направлявшийся из Кастамону для поддержки пожарных работ.

Согласно информации, в результате крушения один человек погиб, четверо получили травмы.

Отметим, что сегодня в Мармарисе начался пожар в лесном массиве.