Центробанк Китая понизил курс юаня к доллару

Народный банк Китая (центробанк) в четверг понизил курс жэньминьби (официальное название национальной валюты) на 262 пункта, до 6,9798 за доллар. Об этом говорится в сообщении регулятора, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Это минимальное значение курса юаня к доллару с 4 августа 2020 года. Курс китайской национальной валюты на этой неделе обновляет все новые минимумы более чем за два года, снижаясь уже пятый рабочий день подряд.

5 сентября центробанк снизил норму резервирования валюты для банков КНР сразу на два процентных пункта, до 6%. Эта норма вступила в силу 15 сентября. В мае Народный банк Китая уже понижал этот показать на 1 процентный пункт, до 8%, что также сопровождалось падением курса юаня по отношению к доллару.

В 2020 году в условиях пандемии курс снижался несколько месяцев. 29 мая того же года регулятор довел его до минимального значения с февраля 2008 года - 7,1316 юаня за доллар. После этого национальная валюта начала постепенно укрепляться по отношению к американской и в течение 2021 года находилась на уровне от 6,35 до 6,57 юаня за доллар.