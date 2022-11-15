Старые сандалии Стива Джобса выставили на аукционе - ФОТО
Калифорнийский аукционный дом Жюльена выставил на продажу старые сандалии марки Birkenstock основателя компании Apple Стива Джобса. Лот размещен на официальном сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В комплекте с самими сандалиями, которые, как утверждается, Джобс носил в 1970-х годах, также оказались NFT-фотография ног Джобса в продающихся сандалиях и книга фотографа, бизнесмена и коллекционера Жана Пигоцци, который был лично знаком с Джобсом.
Стартовая цена на лот составила 15 тысяч долларов. Участники аукциона повышали ее дважды, достигнув отметки в 22,5 тысячи долларов. При этом сам аукционный дом рассчитывает выручить за сандалии Джобса от 60 тысяч до 80 тысяч долларов.
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