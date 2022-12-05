Дом иранской скалолазки, которая соревновалась без хиджаба, был разрушен

Никто не может точно подтвердить, является ли это наказанием со стороны иранских властей, "но, похоже, Эльназ Рекаби и ее семья дорого заплатили за протест отважной спортсменки", - сообщает BBC.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.