Дом иранской скалолазки, которая соревновалась без хиджаба, был разрушен
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Никто не может точно подтвердить, является ли это наказанием со стороны иранских властей, "но, похоже, Эльназ Рекаби и ее семья дорого заплатили за протест отважной спортсменки", - сообщает BBC.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.