Более 150 человек пострадали при столкновении поездов в Испании. Как сообщили власти Каталонии, два состава столкнулись на станции Монкада-и-Решак в провинции Барселона, пишет РИА Новости.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, пятеро пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, сообщили в правлении по защите гражданского населения Каталонии. У большинства пострадавших зафиксированы незначительные травмы.

На месте работают медики и экстренные службы. Из-за аварии в Каталонии возникли проблемы в работе трех железнодорожных линий.