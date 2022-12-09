В Эстонии могут возникнуть проблемы с поставками лекарств

В Эстонии могут возникнуть проблемы с поставками ряда лекарств из-за большого спроса на антибиотики, снижения мощностей производства, а также энергокризиса. Об этом сообщает Postimees, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Производители лекарств отметили, что трудности с поставками были вызваны значительно возросшим спросом на антибиотики и одновременно снижением производственных мощностей, в том числе из-за нехватки сырья и упаковочных материалов, а также энергетического кризиса. При этом сами производители заявили, что проблемы с поставками могут быть решены не раньше марта 2023 года.

Эксперты рынка посчитали, что всего в Эстонии наблюдаются проблемы с поставками около 295 лекарств. Поэтому важно, в сложившейся ситуации, найти альтернативные лекарства или схожее по действию вещество. Кроме того, в последнее время начались трудности с поставками пероральных суспензий детского сиропа, спрос на которые поднялся во всем европейском регионе.

Аналитики посчитали, что постоянный рост расходов производителей уменьшает их прибыль. Несмотря на то, что в Европе цены на дженерики зафиксированы, производители хотели бы получать больше выгоды. Если же соглашений в этом вопросе не будет, то в целом по всему региону может произойти отток фармацевтической промышленности.