https://news.day.az/world/1526674.html В Иране перевернулся автобус - есть погибшие и пострадавшие
В Иране перевернулся автобус - есть погибшие и пострадавшие
В Иране перевернулся пассажирский автобус .
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в провинции Ардебиль.
3 человека погибли в результате аварии с участием автобуса, следовавшего из Ардебиля в район Ковсар.
Согласно информации иранского общества Красного Полумесяца, в результате аварии пострадали 10 человек.
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