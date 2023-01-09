В Иране перевернулся автобус
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В Иране перевернулся пассажирский автобус .

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в провинции Ардебиль.

3 человека погибли в результате аварии с участием автобуса, следовавшего из Ардебиля в район Ковсар.

Согласно информации иранского общества Красного Полумесяца, в результате аварии пострадали 10 человек.