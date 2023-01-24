Британцам выплатят вознаграждение за сокращение энергопотребления

Домохозяйствам в Великобритании, которые сократят потребление электроэнергии, начнут выплачивать денежные вознаграждения. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на заявление компании-оператора National Grid, передает Day.Az.

"Мы запускаем Demand Flexibility Service завтра с 17 до 18 часов", - заявили в компании. Ожидается, что домохозяйства должны будут сократить потребление энергии в период с 9:00 до 11:00 и с 16:30 до 18:30 по местному времени. Снизить энергопотребление жители могут в том числе путем отказа от использования стиральных машин и игровых консолей. Те, кто сделает это в обозначенный период времени, смогут рассчитывать на получение до шести фунтов стерлингов за каждый сэкономленный киловатт-час.

При этом отмечается, что принятая мера не означает, что электроснабжение находится под угрозой.