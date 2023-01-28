У берегов Кубы потерпела крушение лодка с мигрантами

В результате крушения лодки с мигрантами вблизи города Карденас на севере Кубы погибли пять человек. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что спасти удалось 11 человек, еще 12 остаются без вести пропавшими. В настоящее время спасатели продолжают поиски людей. По предварительным данным, лодка опрокинулась из-за крупных волн.

Ранее сообщалось, что береговая охрана США задержала сотни кубинских и гаитянских мигрантов, пытавшихся попасть в США по морю.

10 января стало известно, что в США начался судебный процесс губернатора Флориды, вероятного кандидата в президенты от Республиканской партии Рона Десантиса против президента США Джо Байдена по делу о мигрантах.

Десантис обвинил действующую администрацию Белого дома в том, что она разрешает тысячам мигрантов из стран Карибского бассейна, таких как Никарагуа, Куба, Венесуэла и Гаити, въезжать в США без строгой проверки со стороны приграничного контроля.