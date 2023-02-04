Во Франции намерены продлить срок службы реакторов АЭС

Франция намерена ускорить развитие атомной отрасли, одновременно продлив срок службы старых реакторов до 60 лет и более. Об этом говорится в заявлении, распространенном Елисейским дворцом в пятницу по итогам первого заседания Совета по атомной политике (CPN), сформированного по инициативе президента страны Эмманюэля Макрона, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Участники встречи обсудили состояние атомной отрасли республики и перспективы ее ускоренного развития, в частности за счет принятия нового закона, который позволит снять или упростить ряд административных шагов на территориях вокруг атомных электростанций (АЭС). Об этом было сказано в контексте обсуждения строительства шести реакторов новой модели EPR-2 (European Pressurised Reactor, "Европейский водо-водяной реактор"). Общественные дебаты, посвященные их строительству, планируется провести до конца февраля, детальное же обсуждение проектов на уровне президента и правительства планируется на заседании CPN в конце 2023 года.

"Реализация новой французской ядерной программы также предполагает разработку малых модульных реакторов и инновационных реакторов, что является одной из задач программы "Франция 2030". Совет принял решение об ускорении работы по этим направлениям", - говорится в заявлении. Власти рассчитывают, что в 2030-х годах будет готов "хотя бы один рабочий блок", упомянув, в частности, проект NUWARD компании EDF.

Пока же, с учетом энергетического кризиса в ЕС, Франции приходится планировать подготовку к зиме 2023 года, и в этой связи была отмечена рекордно низкая выработка электричества французскими АЭС на протяжении последних 10 лет. Для поддержания необходимого уровня совет заявил о необходимости лучшей координации плановых остановок реакторов в стране, а также продления срока службы существующих электростанций до 60 лет и более "в строгих условиях безопасности, гарантированных Управлением по ядерной безопасности".

Кроме того, было решено разработать большую образовательную программу для подготовки специалистов в атомной сфере, был также "одобрен ряд проектов, о которых будет объявлено в ближайшее время". Участники совета поручили провести исследования на предмет последствий возможного восстановления отрасли переработки и утилизации ядерных отходов на территории Франции. Отмечается, что это необходимо для "сохранения и укрепления стратегической автономии" страны.

"Возрождение атомной энергетики является приоритетом для нашей страны в укреплении ее суверенитета и для реализации наших задач по декарбонизации и конкурентоспособности французской экономики. Для обеспечения регулярного и точного мониторинга различных начатых проектов <...> президент Франции будет созывать Совет по атомной политике дважды в год", - говорится в документе.