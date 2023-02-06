Еще один турецкий аэропорт прекратил работу из-за землетрясения

В аэропорту Адана на юго-востоке Турции решили приостановить работу из-за разрушительных землетрясений, передает турецкое новостное агентство DHA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что аэропорт был закрыт до принятия нового решения. Закрытию аэропорта предшествовали два последовательных землетрясения магнитудой 7,7 утром и 7,5 днем. В Турции, по последним данным, в результате катастрофы погибли свыше 900 человек. Большие жертвы и разрушения землетрясение также вызвало в Ираке и Сирии, толчки также ощущались в Ливане.