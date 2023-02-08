Завод по производству беспилотников загорелся в Латвии

Мощный пожар вспыхнул в Марупском крае Латвии: огнем охвачен завод по производству беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишут местные СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, пожар разгорелся днем 7 февраля. Как сообщают латвийские издания, пламя стремительно распространяется по территории предприятия, а в воздухе витает густой дым. Специалисты призвали жителей близлежащих домов плотно закрыть окна и двери и выключить вентиляцию во избежание отравления веществами, которые находятся в горящем здании.

К тушению пожара были привлечены не менее 50 спасателей. Также известно, что на месте ЧП работают сотрудники дорожной полиции, которые регулируют движение транспорта и не допускают приближения людей к полыхающему заводу БПЛА.