В Греции арестовали начальника станции после ж/д катастрофы

В Греции арестован начальник железнодорожной станции Hellenic Trains после столкновения пассажирского и грузового поездов. Об этом 1 марта сообщило греческое общественное телевидение ERT, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По сведениям журналистов, на начальника станции возложена основная ответственность за аварию. В ходе допроса он объяснил, что стало причиной трагедии, а также почему два поезда двигались в течение часа по одному пути во встречном направлении.

Кроме того, был допрошен сотрудник железной дороги, отвечающий за регулировки положения рельсов.

Также показания дали представитель Hellenic Trains и два руководителя отделов - машинистов и диспетчеров.

В настоящее время следствие выясняет, была ли причиной аварии техническая неисправность или всему виной человеческий фактор.

Отмечается, что Уголовный кодекс Греции предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы в случае вины за железнодорожную катастрофу.

Катастрофа произошла 1 марта вблизи греческого города Лариса. Два состава, которые двигались навстречу друг другу, по неизвестной пока причине оказались на одном пути.