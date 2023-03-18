В Новой Зеландии депутатам запретили использовать TikTok

Парламент Новой Зеландии запретил своим депутатам использовать китайское приложение TikTok на служебных мобильных телефонах. Об этом пишет The New Zealand Herald, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Установленное приложение TikTok будет не доступно на всех телефонах депутатов с 31 марта.

"Мы проинформировали депутатов и персонал о том, что TikTok будет удален со всех служебных устройств", - заявил глава парламентской администрации Рафаэль Гонсалес-Монтеро.

Он отметил, что "парламентская служба определила, что эти риски (от приложения. - "Газета.Ru") неприемлемы в текущих условиях работы парламента Новой Зеландии".

Гонсалес-Монтеро добавил, что исключения будут сделаны для тех, кому это необходимо "для выполнения своих профессиональных обязанностей".