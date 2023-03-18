https://news.day.az/world/1548036.html Сирены воздушной тревоги прозвучали на юге Израиля
Сирены воздушной тревоги прозвучали на юге Израиля
Сирены воздушной тревоги прозвучали на юге Израиля близ границы с сектором Газа, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах.
Как передает в субботу Day.Az, об этом пресс-служба армии Израиля сообщила в своем Telegram-канале.
"Получено сообщение о звуках сирен, прозвучавших в Нахаль-Оз. Подробности последуют", - говорится в сообщении.
Также сообщалось, что сектор Газа выпустили одну ракету по территории Израиля, она упала в незаселенной местности, перехват не производился.
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