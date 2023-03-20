В Европе признали отставание военной промышленности

Европейскому военно-промышленному комплексу (ВПК) потребуются месяцы, если не годы, чтобы привести производственные возможности в соответствие с потребностями Украины, остро нуждающейся в боеприпасах. Отставание военной промышленности Евросоюза (ЕС) признали обозреватели журнала Politico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"На задворках [Европы] бушует война, запасы Украины истощаются, и ЕС беспокоится о том, сможет ли он защитить себя в случае необходимости. И в настоящее время, по словам официальных лиц, промышленные мощности Европы не соответствуют потребностям и значительно отстают от того, что, по утверждению Украины, необходимо для продолжения борьбы", - говорится в материале.

Отмечается, что по оценке эстонских военных представителей, с учетом роста объемов производства Киев сможет получить необходимый объем военной помощи в боеприпасах "в пределах четырех лет". Для этого власти ЕС уже установили контакты с 15 компаниями в 11 странах-членах, которые в состоянии производить артиллерийские боеприпасы.