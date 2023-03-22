Иранский режим движется к неминуемой гибели

Автор: Абдул Керимханов,

Главный редактор Day.Az

Иранский режим не сделал выводов из протестов внутри страны и продолжает гнуть свою линию, двигаясь к неминуемой гибели. Карательные действия против собственных граждан - единственное, что предлагают власти так называемой "Исламской" республики в ответ на недовольство людей. Тем самым режим даёт понять населению Ирана, что их требования не будут учтены. А это, в свою очередь, значит, что волнения в Иране будут только нарастать.

В ответ на протесты, начавшиеся после убийства Махсы Амини, иранские власти пытаются сломить сопротивление женщин самыми гнусными способами. Одним из таких стало массовое отравление девочек в учебных заведениях Ирана.

Судя по всему, иранский режим осознанно ведёт страну в пропасть. Политика устрашения создаст лишь ещё больше проблем для властей Ирана через некоторое время. Если на нынешнем этапе еще можно (хотя и с большим трудом) пойти навстречу гражданам и согласиться выполнить их законные требования, то в будущем озлобленное население такого шанса уже не предоставит.

Ограничивая права женщин в стране, муллократический режим ставит себя в безвыходное положение. Но в этом и есть суть иранского режима. Поэтому наивно ожидать серьезных изменений в поведении нынешних властей ИРИ.

Недовольство противоправными действиями иранского режима все чаще слышно за пределами Ирана. Так, правозащитница из Нью-Йорка Масих Алинежад в интервью The Guardian заявила, что отравления школьниц - это месть властей за антиправительственные протесты, в которых ключевую роль играли женщины.

"Поскольку иранский режим ненавидит девочек и женщин, я призываю женщин всего мира, особенно школьниц, стать голосом иранских учащихся, а также призываю лидеров демократических стран осудить эту серию отравлений и изолировать режим Хаменеи", - заявила Масих Алинежад, призвав ООН начать собственное расследование.

Как бы то ни было, ясно одно - муллократический режим Ирана плохо кончит, если не прекратит преследовать и применять насилие против своих граждан в ответ на антиправительственные протесты. Массовое неповиновение населения в конечном итоге может перерасти в государственный переворот и свержение опротивевшего режима. И судя по всему, иранские власти идут именно по этому сценарию.

Массовые протесты начались в Иране осенью после смерти Махсы Амини, молодой женщины, которую в сентябре у одной из станций метро в Тегеране задержали сотрудники полиции нравов за неправильное ношение хиджаба. Через несколько дней после задержания она скончалась.

За время протестов, согласно официальным данным иранских властей, погибли более 200 человек. Базирующаяся в Норвегии Иранская организация по правам человека (IHR) сообщила о гибели 469 граждан Ирана.

8 декабря иранские власти привели в исполнение первый смертный приговор в отношении Мухсина Шикари. Он был приговорен к высшей мере наказания за то, что "угрожал гражданам холодным оружием" и "нанес ранение силовику" во время акций на улице Саттар Хан в Тегеране.

12 декабря в Иране казнили Меджи Ризу Рахнаварда, признанного виновным в участии в массовых протестах, прокатившихся по стране после смерти Махсы Амини в полицейском участке.

Более 700 учеников в 30 школах по всему Ирану пострадали в результате случаев отравления с 30 ноября 2022 года, когда был зарегистрирован первый подобный инцидент в провинции Кум.