Мировые цены на нефть пошли вниз

Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают еженедельную статистику по запасам и добыче сырья в США, а также итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,82% - до 76,06 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 1,03%, до 70,17 доллара.

В среду минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы в США за неделю по 17 марта неожиданно выросли - на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,2%, - до 481,2 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов на 1,6 миллиона баррелей. Добыча нефти при этом увеличилась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12,3 миллиона баррелей в день.

Важным фактором для нефтяных рынков стали и итоги заседания американского центробанка. ФРС в среду ожидаемо повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов - до 4,75-5% годовых. Также регулятор допустил понижение ставки в конце 2024 года, но не ожидает такого в текущем году.

ФРС начала повышать ставку в прошлом году на фоне высокой инфляции, что усилило опасения рецессии. Такая ситуация негативна для нефтяного спроса.

"Очевидно, что макроэкономика останется ключевым драйвером для направления цен (на нефть) в краткосрочной перспективе", - цитирует агентство Блумберг главу отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).