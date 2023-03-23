Родственник Саркози обвинен в организации преступного сообщества

Дальнему родственнику экс-президента Франции Николая Саркози - 51-летнему Николаю Шаркози, цыганскому барону, - предъявили обвинение в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ). Как передает Day.Az, об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

Шаркози и его подельница 48-летняя Нина Павловская находились под арестом с лета 2022 года по обвинению в краже денег у пенсионеров.

Однако позднее следствие установило, что на пару работала целая бригада телефонных мошенников и грабителей.

Гагаринский райсуд Москвы продлил Шаркози и Павловской срок действия меры пресечения. При этом женщина останется в СИЗО, а мужчину отправили под домашний арест из-за медицинских показаний.