В результате землетрясения в Иране пострадали 68 человек

В результате землетрясения, произошедшего сегодня утром в Хойском районе провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана, пострадали 68 человек.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил глава Общества красного полумесяца провинции Западный Азербайджан Хамид Махбуби.

По словам Махбуби, из пострадавших - 8 человек были вызволены из-под завалов, остальные - получили повреждения при попытке избежать последствий землетрясения.

Он отметил, что 6 человек госпитализированы.

Отметим, что сегодня в Хойском районе произошло землетрясение магнитудой 5,6.