Футбольные ворота рухнули на подростка в лагере в Татарстане
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Футбольные ворота упали на 13-летнего подростка в лагере в Татарстане. Кадры с места событий появились в Сети. 

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, дети подтягивались на конструкции, которая была не закреплена. В один момент ворота рухнули на подростка. 

В результате пострадавшего мальчика госпитализировали в больницу с травмами головы и тела. 

Другие подробности произошедшего устанавливаются. 