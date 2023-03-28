Футбольные ворота рухнули на подростка в лагере в Татарстане

Футбольные ворота упали на 13-летнего подростка в лагере в Татарстане. Кадры с места событий появились в Сети.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, дети подтягивались на конструкции, которая была не закреплена. В один момент ворота рухнули на подростка.

В результате пострадавшего мальчика госпитализировали в больницу с травмами головы и тела.

Другие подробности произошедшего устанавливаются.