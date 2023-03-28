https://news.day.az/world/1550129.html Футбольные ворота рухнули на подростка в лагере в Татарстане - ВИДЕО
Футбольные ворота рухнули на подростка в лагере в Татарстане - ВИДЕО
Футбольные ворота упали на 13-летнего подростка в лагере в Татарстане. Кадры с места событий появились в Сети.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, дети подтягивались на конструкции, которая была не закреплена. В один момент ворота рухнули на подростка.
В результате пострадавшего мальчика госпитализировали в больницу с травмами головы и тела.
Другие подробности произошедшего устанавливаются.
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