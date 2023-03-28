Время Меган Маркл и принца Гарри на публике ограничат, если они посетят коронацию

У Меган Маркл и принца Гарри будет ограниченное количество "публичных встреч" на коронации короля Карла III, поскольку Букингемский дворец хочет, чтобы все внимание было приковано к Его Величеству. Об этом Express рассказала королевский эксперт Кристин Росс, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я подозреваю, что герцог и герцогиня Сассекские будут присутствовать на коронации, и королевские комитеты по планированию будут следить за тем, чтобы в центре внимания оставался король Карл III. Платиновый юбилей был хорошим примером того, как сбалансировать присутствие герцога и герцогини по сравнению с их фактическим присутствием на публике", - сказала Росс.

По словам эксперта, это означает, что Меган Маркл и принц Гарри вероятно будут находиться вне поля зрения и внимания публики, чтобы внимание сосредоточилось на короле. Его вхождение на престол состоится в Вестминстерском аббатстве 6 мая.

"Я ожидаю, что мы будем видеть их как можно реже, потому что в центре внимания должен быть король, а не продолжающаяся драма с его младшим сыном", - добавила Кристин Росс.

Герцог и герцогиня Сассекские получили приглашения на мероприятие, но, предполагается, что до сих пор ведут переговоры с Букингемским дворцом по поводу своей роли в церемонии.